Самых метких лучников определили на Сахалине

Чемпионат области по стрельбе из лука состоялся в Южно-Сахалинске. Состязания, проведенные впервые на острове, прошли в спортивном зале средней школы №1. Их участниками стали 30 спортсменов не только с Сахалина, но и из Хабаровска. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.

- В Сахалинской области стрельба из лука до недавнего времени носила только любительский характер. Луки покупали в качестве подарка, для активного отдыха на природе или даче. Множество вопросов, связанных с грамотным подбором лучного оборудования, его настройкой и ремонтом, обучением навыкам стрельбы послужили предпосылкой для создания в 2015 году СРОО «Сахалинский клуб лучников «СоКоЛ». И теперь, четыре года спустя, клуб изменил свой официальный статус, превратившись в РОО «Федерация стрельбы из лука Сахалинской области «СоКоЛ», - рассказала участница чемпионата Антонина Романова.

Участники чемпионата стреляли в мишень с расстояния в 18 метров, а обладатели наград были определены в трех классах: «классический лук», «блочный лук» и «инстинктив» (бесприцельный класс).

Как пояснили в региональной федерации стрельбы из лука, сила натяжения классического лука составляет около 20 кг, а скорость полета стрелы достигает 70 м/с. В блочных луках используется специальный механизм, который обеспечивает стреле большую начальную скорость, а также облегчает процесс удержания лука в натянутом состоянии (сброс). Сила натяжения до 27 кг. Скорость полёта стрелы из такого лука достигает 100 м/с. Что касается бесприцельного класса «инстинктив», то в нем спортсмены стреляют из простых луков с полочкой. Использование длинных стабилизаторов и любых видов прицелов строго запрещено.

Первый в истории чемпионат области длился три дня. В первый из них прошла официальная пристрелка. Во второй – квалификация.

- На каждую серию из трёх стрел давалось, по стандартам FITA, по две минуты. Участники делали 20 серий. То есть, всего 60 выстрелов. После каждой серии производился подсчёт очков. Четыре участника в каждом классе, набравшие по итогам квалификации наибольшее количество очков, прошли в полуфинал, - объяснили нюансы регламента в РОО «ФСЛСО «СоКоЛ».

Третий соревновательный день включал в себя полуфинал и финал. Медали в каждом классе разыгрывались в дуэлях, один на один. Участники делали серию из трёх выстрелов, подсчитывали свои результаты на мишени: тот, кто победил в дуэли, получал два очка. Участник, первым набравший 6 очков, становился победителем.

В итоге свои имена, как первые чемпионы области, в историю вписали Надежда Корячкина и Андрей Малявин («инстинктив»), Гезаль Джекшенбаева и Юрий Андрейко («классический лук»), Алина Харлова и Владимир Стёпин («блочный лук»). Серебряные призеры – Антонина Романова и Юрий Андрейко («инстинктив»), Арина Кравец и Дмитрий Лазаренко («классический лук»), Таисия Потехина и Игорь Савин («блочный лук»). Тройку самых метких замкнули Анна Шепова и Кирилл Петров («инстинктив»), Любовь Николаева и Александр Пономарёв («классический лук»), Ирина Комкова и Сергей Красовский («блочный лук»).