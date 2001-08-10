Крупные соревнования по танцевальному спорту состоялись на Сахалине

Сразу три состязания по танцевальному спорту состоялись в областном центре накануне. Таким образом танцоры подвели итоги сезона. Сильнейших выявили на Кубке Губернатора Сахалинской области, а также на чемпионате и первенстве островного региона по танцевальному спорту. Открытие соревнований прошло в формате гала-вечера, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

Участники состязаний танцевали румбу, ча-ча-ча, танго, квикстеп, медленный и венский вальсы, пасодобль и многое другое. В первый вечер выступили самые яркие и интересные пары, которые представили зрелищные номера. Среди них были спортсмены из Хабаровска Максим Елфимов и Евгения Чурикова, которые в этом году стали вторыми на Кубке Европы по танцевальному спорту.

- Мы обычно танцуем по пять туров, а здесь сразу один. Надо было выдавать эффектный танец. Надеемся, что все было хорошо. Публика хорошо приветствует, мы очень рады. На Дальнем Востоке всегда очень приятно танцевать. Живая публика, не знаю с чем это связано, - рассказал Максим Елфимов.

- Мне кажется, что здесь скучают по танцам и как-то особенно воспринимают их, нежели чем в центральной части России. Здесь это праздник и это видно. Приятно танцевать, - добавила Евгения Чурикова.

Кроме спортсменов их Хабаровска и Южно-Сахалинска, в состязаниях приняли участие пары из Корсакова, Анивы, Поронайска и Москвы. Свое мастерство показали более 300 участников, начиная от спортсменов 7 лет и заканчивая самой старшей группой «сеньоры», которым 65 лет.

- Этот год, благодаря поддержке министерства спорта Сахалинской области, выдался безумно удачным. Весь пьедестал по европейской программе Чемпионата ДФО заняли сахалинские спортсмены. Мы доказали, что наши танцоры– лидеры. И мы можем долго перечислять все победы, - поделился президент федерации танцевального спорта Сахалинской области Дмитрий Предко.

Оценивал мастерство танцоров большой судейский корпус, в который вошли специалисты Сахалинской области, Владивостока, Москвы, а также Латвии, Украины и Швейцарии.

- Мне очень хотелось посмотреть, как развивается танец в регионе. У нас есть четыре критерия, которые поделены на дополнительные. Это техника, музыкальность, танец в паре. Я надеюсь, что мы получим удовольствие и эти соревнования будут развиваться дальше, - отметила судья из Швейцарии Светлана Вербицка.

- У меня достаточно большой опыт и зацепить меня танцорам будет трудно, но они могут попробовать это сделать. Мне хочется настоящего танца, эмоций, не хочется искусственной подачи. Хочу посмотреть на технический танец, который танцоры могут преподнести в максимально натуральном виде, - рассказал исполнительный директор организации World Dance Sport Federation, судья из Латвии Валдис Скутанс.

По итогам соревнований среди юношей и девушек 14-15 лет победителями стали Давид Предко и София Орловская, которые представили танцевальный клуб Данс-класс (руководитель Дмитрий Предко).

Среди юниорок и юниоров 16-18 лет золото завоевала пара Вадима Мазур и Александры Ивановой, они также представили танцевальный клуб Данс-класс (руководитель Дмитрий Предко).

Во взрослом двоеборье лучшими стали Яков Предко и Елизавета Ульянова из танцевального клуба Данс-класс руководитель Дмитрий Предко).

Среди взрослых в европейской программе первыми стали Игорь Аммосов и Любовь Васильева, которые представляли Москву.

В латиноамериканской программе среди взрослых золото оказалось в руках Максима Елфимова и Евгении Чурсиной, представляющих Хабаровск.