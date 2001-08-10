Сахалинским судьям рассказали о нюансах паралимпийского Этапа Кубка мира

Для островных судей провели обучающий семинар в рамках подготовки к Этапу Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих. Член организационного комитета соревнований и комитета по паралимпийским зимним видам спорта международной лыжной федерации FIS Югослав Милошевич рассказал сахалинским специалистам о нюансах проведения мероприятий подобного уровня, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на министерство спорта области.

Напомним, международные старты станут самыми крупными в истории горнолыжного спорта Сахалинской области. В соревнованиях примут участие около 80 спортсменов из 20 стран. Все они – неоднократные победители Паралимпиад и чемпионатов мира. Так, с 9 по 21 февраля 2020 года на склонах СТК «Горный воздух» развернутся зрелищные гонки между спортсменами разных категорий инвалидности. Чтобы провести Этап Кубка мира на высоком организационном уровне, в островном регионе ведётся глобальная подготовка под патронатом Паралимпийского комитета России и Международного паралимпийского комитета. В областном центре проводят работу со специалистами разного профиля, волонтёрами, а также судьями, ведь именно на них лежит ответственность за качественную организацию соревновательного процесса.

Югослав Милошевич рассказал будущему судейскому корпусу об основных отличиях соревнований, проводимых по правилам FIS и World Para Alpine Skiing.

- К каждой категории спортсменов нужен определённый подход в плане судейства. К примеру, к слабовидящим горнолыжникам и слепым прикреплён гид, который сопровождает их во время заезда. Он сообщает по радиосвязи, в каком направлении двигаться. Оба участника придерживаются установленных правил. Судьи должны знать, что разрешено делать гиду, а что нет. Это очень важно, поскольку за нарушения правил он тоже может быть дисквалифицирован, как и спортсмен, - подчеркнул Югослав Милошевич.

Он объяснил, на что нужно обращать внимание при работе с той или иной категорией спортсменов и какие моменты необходимо учитывать. Семинар проходил в формате диалога, каждый из присутствующих мог задать интересующие его вопросы.

Всего на Этапе Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту будет задействовано до 200 российских и иностранных специалистов.