Островитянка стала третьей на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе
Открытый Кубок России на призы главы Чувашской республики по вольной борьбе среди женщин состоялся в Чебоксарах. В соревнованиях поучаствовали команды из 31 региона России, а также сборные стран Киргизии и Азербайджана. Всего около 130 спортсменок, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Сахалинскую область представляла воспитанница спортивной школы Корсаковского городского округа и мастер спорта России Анастасия Парохина. Она выступала в весовой категории до 62 кг. Ее соперницами были 14 спортсменок, в числе которых мастера спорта международного класса. Например, Анастасия соревновалась с чемпионкой международного турнира «Гран-При Иван Ярыгин» и чемпионкой России 2019 года МСМК из Москвы Анжелой Фоменко, которая впоследствии стала чемпионкой Кубка России.
- В жесткой и тяжелой борьбе Настя уступила с минимальным счётом 3:2 и после этого смогла продолжить борьбу только за третье место. В финальной схватке за бронзу со спортсменкой из Брянской области Анастасия проявила все свои лучшие качества и вырвала победу со счётом 2:2 по качеству технических действий, - рассказал тренер спортсменки Владимир Парохин.
По итогу соревнований сахалинка Анастасия Парохина завоевала бронзу Кубка среди женщин.
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