Юные сахалинки разыграли медали первенства по эстетической гимнастике

Первенство Сахалинской области по эстетической гимнастике «Родные острова» прошло в южно-сахалинской школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

В первенстве приняли участие около 200 гимнасток из разных городов Сахалинской области, а также Хабаровского и Приморского краёв.

В судейскую коллегию вошли судьи, прошедшие всероссийские и региональные семинары по эстетической гимнастике. Главный судья соревнований, судья всероссийской категории и тренер высшей категории – Татьяна Солонцевая.

По итогам соревнований в возрастной категории 8-10 лет первое место заняла команда «Аврора», второе – «Созвездие Виктория», третье – «Мерцание». Среди девочек 10-12 лет первое место взяли «Жемчужинки», второе – «Созвездие», третье – «Орион». У девушек 12-14 лет призовые места расположились следующим образом: первое место – «Сияние», второе – «Феникс», третье – «Колибри».

Победители турнира были награждены медалями. Все участницы получили памятные призы от организаторов соревнований.