Островные армрестлеры померились силами на соревнованиях
Чемпионат и первенство области по армрестлингу прошёл в Южно-Сахалинске. Их участниками стало более 40 спортсменов из Макарова, Анивы, Корсакова, Курильска и областного центра. Определить сильнейшего в силовом виде спорта вызвались не только мужчины, но и представительницы прекрасной половины. Борьба развернулась между юношами до 18 и мужчинами старше 18 лет в весовой категории до 100+ кг. Девушки участвовали в абсолютной категории. Всего медали турнира оспорили семь команд.
- Очень приятно видеть сегодня такое большое количество участников. Мы хотим развивать армрестлинг на базе нашего спортивного комплекса и всячески поддерживать это направление. Хочу пожелать всем участникам успехов! Пусть победит сильнейший! – приветствовал спортсменов управляющий спорткомплекса «Гидрострой» Александр Квак.
Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе регионального минспорта, соревнования проходили по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений. Спортсмены состязались как на правой, так и на левой руке.
По итогу состязаний первое место заняла команда «Гидрострой» с результатом 93 очка. Серебро с незначительным отрывом взял Корсаков, набрав 92 балла, а бронзу завоевали южносахалинцы из спортивного клуба «Атлет». Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Леонид Доронин, а среди юношей - Захар Лесев. Среди женщин лидировала Юлия Ведяшкина из Корсакова.
- Это традиционный турнир, мы проводим его уже в пятый раз. Весной у нас проходил открытый Кубок Сахалинской области, а сейчас чемпионат и первенство региона, - отметил руководитель федерации армрестлинга Сахалинской области и главный судья соревнований Константин Иноземцев. – Армрестлинг на Сахалине пока не так популярен, как олимпийские виды спорта, но постепенно мы набираем обороты и развиваемся. Наши спортсмены участвовали в чемпионатах России, демонстрируя хороший уровень подготовки.
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