Маленьких сахалинцев приглашают на бесплатный урок по фигурному катанию
Маленьких любителей кататься на коньках от 4 до 8 лет, а также их родителей сахалинская спортивная школа «Кристалл» вновь приглашает на открытый урок по фигурному катанию. Об этом ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.
В предстоящее воскресенье, 1 декабря, с 11:15 до 12:15 юные гости смогут сделать первые шаги на льду, научатся правильно падать, а родители познакомятся с тренерским составом отделения и узнают о порядке зачисления в группы.
В «Кристалле» просят обратить внимание на то, что температура на ледовой арене предполагает теплую одежду, перчатки и головные уборы. Для детей, которые совсем не умеют кататься на коньках, пригодится длинный шарф для использования в качестве поддерживающего приспособления.
В распоряжении юных гостей также будет находиться специальный инвентарь для страховки на льду. Выход детей на лед будет осуществляться только в сопровождении родителей. Гостей просят приходить за 20 минут до начала мероприятия. Вход свободный. Прокат коньков (при наличии размерного ряда) бесплатный.
Справки по телефонам: 8 (4242) 240-166; 8-914-083-45-57.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Островные педагоги соберутся на слет «Пеликан»
09:30 Сегодня «Окна доверия» помогли улучшить качество услуг в поликлинике №2 Южно-Сахалинска
- 10:00 Сегодня Работы по отсыпке завершили в южно-сахалинском переулке Отдаленном
- 10:20 Сегодня Глава Холмского района встретился с врачами медицинского "десанта"
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 12:00 21 Ноября Сахалинцы успешно выступили на турнире по рукопашному бою в Калининграде
- 10:40 21 Ноября Островные баскетболисты одержали две победы на первенстве ДФО
- 13:00 21 Ноября День открытых дверей пройдет в сахалинском управлении ФССП
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
09:30 31 Октября Островитянам покажут фильмы победителей студенческого фестиваля ВГИК
- 12:30 1 Ноября Водитель "Тойоты" погиб при ДТП на корсаковской трассе
Выбор редакции
- 13:00 Вчера В Южно-Сахалинске начали строить еще один объект в рамках медицинского кластера
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
- 15:30 25 Ноября Молодой сахалинец обокрал отца своей возлюбленной
- 14:20 25 Ноября С начала года выплаты на покупку жилья получили 315 сахалинских семей
Мои острова - моё будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?