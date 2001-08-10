Маленьких сахалинцев приглашают на бесплатный урок по фигурному катанию

Маленьких любителей кататься на коньках от 4 до 8 лет, а также их родителей сахалинская спортивная школа «Кристалл» вновь приглашает на открытый урок по фигурному катанию. Об этом ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

В предстоящее воскресенье, 1 декабря, с 11:15 до 12:15 юные гости смогут сделать первые шаги на льду, научатся правильно падать, а родители познакомятся с тренерским составом отделения и узнают о порядке зачисления в группы.

В «Кристалле» просят обратить внимание на то, что температура на ледовой арене предполагает теплую одежду, перчатки и головные уборы. Для детей, которые совсем не умеют кататься на коньках, пригодится длинный шарф для использования в качестве поддерживающего приспособления.

В распоряжении юных гостей также будет находиться специальный инвентарь для страховки на льду. Выход детей на лед будет осуществляться только в сопровождении родителей. Гостей просят приходить за 20 минут до начала мероприятия. Вход свободный. Прокат коньков (при наличии размерного ряда) бесплатный.

Справки по телефонам: 8 (4242) 240-166; 8-914-083-45-57.