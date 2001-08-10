Сахалинские каратисты поучаствовали в международном семинаре в Токио

Абсолютный чемпионат мира по киокусинкай среди мужчин, а также среди женщин состоялся в Токио. Его участниками стали более 160 спортсменов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Кроме этого, в рамках международных соревнований состоялся учебно-тренировочный семинар, на котором были продемонстрированы новшества техники и ката. В нем поучаствовали руководитель спортивной федерации киокусинкай Сахалинской области шихан (черный пояс, V дан) Борис Со и тренер Владислав Хан. Также в составе спортивной делегации турнир посетили тренеры островной организации Шимко Никита и Мазур Дмитрий.

- Это самое важное событие в нашем виде спорта. Абсолютный Чемпионат проходит один раз в 4 года. Мы узнали много нового для себя, - отметил Борис Со.

В начале 2020-го года для подробного разъяснения и разбора новшеств Сахалинскую область посетит президент Восточно-Российской Межрегиональной Организации Киокушинкай Каратэ шихан (черный пояс, VII дан) Валерий Пукас.