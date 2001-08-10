Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2019
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10:00, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Лучших боксеров определят на Сахалине

Первенство области по боксу «Сахалинские Надежды» на кубок Аветиса Агриева состоится в Корсакове. Бои будут проходить на протяжении трех дней.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном минспорта, состязания соберут спортсменов из Невельска, Поронайска, Шахтерска, Углегорска, Долинска, Холмска, Южно-Сахалинска, Макарова, Охи, Южно-Курильска, Смирных, Корсакова и Анивы.

За пьедестал почета поборются спортсмены в возрастных категориях: старшие юноши 14-15 лет в 13 весовых категориях, средние юноши 13-12 лет в 17 весовых категориях и младшие юноши 11 лет.

Соревнования пройдут в МАУ СОК «Флагман» по адресу: ул. Федько, д. 1/1.

Открытие состязаний состоится 29 ноября в 15:00. Полуфинальные бои стартуют 30 ноября в 12:00. А финал и награждение победителей пройдет 1 декабря в 11:00. Вход свободный.

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