Сахалинцы взяли серебро на международных соревнованиях по ссирым

Международный открытый фестиваль по корейской национальной борьбе ссирым прошёл в городе Йесан (Республика Корея). В соревнованиях приняли участие 10 стран: Россия, Республика Корея, Казахстан, Новая Зеландия, Турция, Киргизия, Испания, Китай, Монголия и Бразилия. В составе сборной России честь страны отстаивали сахалинские, хабаровские, якутские и тувинские борцы.

Так, по итогам схваток две ступени пьедестала заняли спортсмены из Испании – первое и третье место. Россия впервые добралась до призовых мест и расположилась на втором месте.

Ссирым – разновидность поясной борьбы, в которой противники, удерживая друг друга за оригинальный пояс (сатпа), обёрнутый вокруг талии и бёдер, пытаются повалить друг друга на землю, используя при этом самые разнообразные приёмы борьбы вольного стиля. Для победы необходимо заставить соперника коснуться земли любой частью тела выше колена, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта.