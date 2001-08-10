Островные каратисты завоевали медали на соревнованиях в Хабаровске

Чемпионат и первенство ДФО по кекусинкай состоялся в Хабаровске. Спортсмены соревновались в разделе «кумите». Свои силы показали мужчины и женщины, юноши и девушки (12-13 лет, 14-15 лет), а также юниоры и юниорки (16-17 лет), передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморсокого краев, а также Республики Саха Якутия. Островной регион представили семь спортсменов из Южно-Сахалинска и Невельска.

- Эти первенство и чемпионат проводятся каждый год. Уровень спортсменов очень высокий. Ребята показали хороший результат. В будущем будем прорабатывать тактические навыки в «кумите», - отметил председатель южно-сахалинской федерации киокусинкай каратэ Владимир Малышев.

По итогам боев Никита Архангельский занял второе место. Он выступал в категории 10-11 лет до 45 кг. Бронзу завоевала Валентина Шкуракова. Она состязалась в категории «женщины».Еще одно третье место получил Алексей Ковригин, который показал себя в категории до 80 кг занял 3-е место.