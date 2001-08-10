Сахалинские семьи приглашают на фестиваль ГТО
Фестиваль всероссийского комплекса ГТО «Одна семья - одна команда» состоится в Южно-Сахалинске. Его участниками станут около 1200 человек, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.
Подобное мероприятие уже проходило на Сахалине, однако в меньшем масштабе. Впервые событие соберет такое количество участников. Их ждет совместное выполнение нормативов комплекса ГТО, а также различные интерактивные площадки. Дети смогут посмотреть на Шоу мыльных пузырей, а родители поиграть в гигантский Твистер.
Организаторы также подготовили много призов. Например, от фитнес-клуба «World Class». Его представитель также проведет бодрую зарядку для участников. Кроме этого, будет работать интеллектуальная зона, где пройдут соревнования по скорочтению от компании «Startum».
- Будет весело и интересно. Я думаю, что это отличный повод семьям объединиться и провести время вместе. Очень активно у нас подают заявки представители областного центра, уже есть участники из Поронайска, Анивы и Долинска. Такого же желания к участию ждем и от представителей других районов области, - отметила организатор события Юлия Сухарева.
Подать заявку можно на почту регионального центра тестирования ГТО gto-65@mail.ru до 4 декабря. Сам фестиваль состоится 7 и 8 декабря в Олимпии парк. Мероприятие разделят на несколько блоков, которые будут стартовать в 11:00 и в 16:00 ежедневно. На открытии также проведут церемонию вручения знаков отличия.
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