Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2019
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09:30, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сильнейших бильярдистов определили на Сахалине

Сильнейших бильярдистов определили на Сахалине

Чемпионат Сахалинской области по бильярдному спорту среди мужчин состоялся в островной столице. Показать свои умения игры решились около 30 спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска и Холмска. Об этом сообщает островное министерство спорта.

- Мы играли по системе «Свободная пирамида». Это значит, что спортсмены играют любыми шарами и забивается тоже любой. Играли по сетке с выбыванием после второго поражения, - рассказал президент федерации бильярдного спорта Сахалинской области Александр Молчановский.

По итогам игр первое место завоевал Марат Абхаликов. Серебро оказалось в руках Ивана Ильина, а бронза – Бориса Ли.

Уже в середине декабря спортсмены встретятся вновь. 14 и 15 декабря состоится третий этап Кубка Сахалинской области по бильярду.

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