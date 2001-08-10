Сильнейших бильярдистов определили на Сахалине

Чемпионат Сахалинской области по бильярдному спорту среди мужчин состоялся в островной столице. Показать свои умения игры решились около 30 спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска и Холмска. Об этом сообщает островное министерство спорта.

- Мы играли по системе «Свободная пирамида». Это значит, что спортсмены играют любыми шарами и забивается тоже любой. Играли по сетке с выбыванием после второго поражения, - рассказал президент федерации бильярдного спорта Сахалинской области Александр Молчановский.

По итогам игр первое место завоевал Марат Абхаликов. Серебро оказалось в руках Ивана Ильина, а бронза – Бориса Ли.

Уже в середине декабря спортсмены встретятся вновь. 14 и 15 декабря состоится третий этап Кубка Сахалинской области по бильярду.