Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
С 1 по 5 декабря в городе Бердск Новосибирской области состоится всероссийская спартакиада специальной Олимпиады по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах. За победу в соревнованиях будут бороться 20 команд из 20 регионов России. Все спортсмены, участвующие в состязаниях – подростки с ограниченными возможностями здоровья.
Честь островного региона будут защищать воспитанники южносахалинской коррекционной школы «Надежда» Алексей Едренин, Алина Барышева, Егор Стрикун, Ксения Тишечкина, Максим Зазуля, Никита Бурик. Спортивную школу олимпийского резерва восточных видов единоборств представит Вера Игамбердыева, а спортивную школу Невельска – Анна Сыропятова. Обе девочки занимаются в отделениях адаптивной физической культуры, передает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское минспорта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 10:20 Сегодня Властей Томаринского района наградили за работу с жителями
- 10:40 Сегодня Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
- 10:00 Сегодня О первооткрывателе Сахалина и его исследованиях расскажут островитянам
- 09:00 Сегодня Сахалинских студентов приглашают поучаствовать в экологическом квесте
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
11:10 22 Ноября Глава Сахалинской области принял участие в «Транспортной неделе» в Москве
14:00 22 Ноября Инспекторы госпожнадзора провели рейд в частном секторе Южно-Сахалинска
13:00 22 Ноября «Серебряные волонтеры» из районов собрались в Южно-Сахалинске
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
14:40 30 Октября Южносахалинцев зовут на концерт ко Дню народного единства
09:30 31 Октября Островитянам покажут фильмы победителей студенческого фестиваля ВГИК
- 12:30 1 Ноября Водитель "Тойоты" погиб при ДТП на корсаковской трассе
Выбор редакции
- 13:00 26 Ноября В Южно-Сахалинске начали строить еще один объект в рамках медицинского кластера
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
- 15:30 25 Ноября Молодой сахалинец обокрал отца своей возлюбленной
- 14:20 25 Ноября С начала года выплаты на покупку жилья получили 315 сахалинских семей
Мои острова - моё будущее
09:25 Сегодня Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?