Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России

С 1 по 5 декабря в городе Бердск Новосибирской области состоится всероссийская спартакиада специальной Олимпиады по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах. За победу в соревнованиях будут бороться 20 команд из 20 регионов России. Все спортсмены, участвующие в состязаниях – подростки с ограниченными возможностями здоровья.

Честь островного региона будут защищать воспитанники южносахалинской коррекционной школы «Надежда» Алексей Едренин, Алина Барышева, Егор Стрикун, Ксения Тишечкина, Максим Зазуля, Никита Бурик. Спортивную школу олимпийского резерва восточных видов единоборств представит Вера Игамбердыева, а спортивную школу Невельска – Анна Сыропятова. Обе девочки занимаются в отделениях адаптивной физической культуры, передает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское минспорта.