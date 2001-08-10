Юные сахалинцы познакомились с фигурным катанием
Очередной открытый урок по фигурному катанию собрал более 30 детей в спортивной школе «Кристалл». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Ознакомительное занятие прошло по отработанному плану: просмотр презентационного фильма о работе спортивного отделения, показательные выступления спортсменов, знакомство с тренерами и выполнение базовых упражнений на льду. По традиции в завершении мероприятия у родителей была возможность на месте оформить ребенка в группу по фигурному катанию.
– Опыт показывает, что с помощью открытых уроков у нас есть возможность не только популяризировать этот вид спорта, но и подогреть интерес родителей, а также развеять некоторые стереотипы. Фигурное катание – спорт молодых, поэтому занятие направлено на детей от 4 лет. В этом возрасте им проще привыкнуть ко льду, у них еще нет страха, но есть гибкость, – говорят тренеры.
В спортивной школе «Кристалл» продолжат проведение подобных ознакомительных занятий для детей и взрослых.
Набор детей от 4 до 8 лет в подготовительную группу по фигурному катанию в «Кристалле» проводится круглый год. Информацию о зачислении в спортивной школе можно получить ежедневно, кроме выходных, с 09:00 до 18:00 по телефону 8 (4242) 240-166.
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