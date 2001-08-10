Островитяне взяли три золота на всероссийском турнире по боксу

Сахалинские спортсмены успешно выступили на всероссийском турнире по боксу в городе Надыме. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

Всего в соревнованиях приняли участие 71 боксёр в составе 22 команд. Спортсмены представляли Россию, Беларусь, Германию, Литву, Казахстан, Израиль, Сербию и Киргизию.

В весовой категории 50 кг первое место взял Антон Милейко из города Макаров. В финальном бою он одержал верх над новосибирцем. В категории 60 кг золото досталось Нурсултану Джумагулову из города Корсаков. За первое место он боролся с боксёром из Нового Уренгоя.

Артём Максименко из города Долинск оказался самым сильным из спортсменов в весовой категории 70 кг. Его соперником в финальном бою был представитель города Муравленко.