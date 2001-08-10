Островитяне взяли три золота на всероссийском турнире по боксу
Сахалинские спортсмены успешно выступили на всероссийском турнире по боксу в городе Надыме. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.
Всего в соревнованиях приняли участие 71 боксёр в составе 22 команд. Спортсмены представляли Россию, Беларусь, Германию, Литву, Казахстан, Израиль, Сербию и Киргизию.
В весовой категории 50 кг первое место взял Антон Милейко из города Макаров. В финальном бою он одержал верх над новосибирцем. В категории 60 кг золото досталось Нурсултану Джумагулову из города Корсаков. За первое место он боролся с боксёром из Нового Уренгоя.
Артём Максименко из города Долинск оказался самым сильным из спортсменов в весовой категории 70 кг. Его соперником в финальном бою был представитель города Муравленко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 13:00 26 Ноября В Южно-Сахалинске начали строить еще один объект в рамках медицинского кластера
18:00 28 Ноября Здание интерната в Горнозаводске будет более доступным для инвалидов
- 17:30 28 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
- 13:00 28 Ноября Первое, второе и сыр предложили китайцам сахалинцы
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Выбор редакции
- 17:30 Вчера Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
- 13:00 Вчера Минстрой согласовал программу по переселению охинцев
- 13:00 26 Ноября В Южно-Сахалинске начали строить еще один объект в рамках медицинского кластера
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?