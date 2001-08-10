Тихоокеанское
информационное агентство
4 Декабря 2019
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09:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Анивчанин стал третьим на чемпионате по греко-римской борьбе среди ветеранов

Анивчанин стал третьим на чемпионате по греко-римской борьбе среди ветеранов

В Перми завершился чемпионат России по греко-римской борьбе среди ветеранов. Участниками соревнований стали атлеты не только из различных регионов нашей страны, но и из Казахстана, Молдовы, Украины, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Дальневосточный федеральный округ на этом чемпионате представлял тренер спортивной школы Анивы Олег Накагава. Сахалинец выступал в весовой категории до 70 кг. Он успешно проявил себя, став в итоге обладателем бронзовой медали.

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