Анивчанин стал третьим на чемпионате по греко-римской борьбе среди ветеранов

В Перми завершился чемпионат России по греко-римской борьбе среди ветеранов. Участниками соревнований стали атлеты не только из различных регионов нашей страны, но и из Казахстана, Молдовы, Украины, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Дальневосточный федеральный округ на этом чемпионате представлял тренер спортивной школы Анивы Олег Накагава. Сахалинец выступал в весовой категории до 70 кг. Он успешно проявил себя, став в итоге обладателем бронзовой медали.