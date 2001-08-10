Островитяне проверят свои силы в мас-рестлинге

Чемпионат и первенство Сахалинской области по мас-рестлингу пройдут в Поронайске. В турнире примут участие спортсмены из Южно-Сахалинска, Тымовского и Поронайска. Почётным гостем соревнований станет двукратная бронзовая призёрка чемпионата России по мас-рестлингу, жительница Поронайска Анастасия Плотникова. Помимо уже заявленных участников, проверить свои силы на состязаниях смогут и гости мероприятия.

Соревнования пройдут 7 декабря в комплексе «Арена» (ул. Гагарина 38, корпус 1). Начало в 10:00. Вход свободный, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.