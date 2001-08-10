Тихоокеанское
информационное агентство
4 Декабря 2019
Сегодня 07:57
64,14|71,06|61,36
Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
16:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Юные сахалинки стали одними из лучших на соревнованиях по чир спорту

Юные сахалинки стали одними из лучших на соревнованиях по чир спорту

Всероссийские соревнования по чир спорту состоялись в Санкт-Петербурге. Островной регион на них представили 40 спортсменок, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Сборная команда Сахалинской области показала номера во всех трёх возрастных категориях. Эльвира Баранова и Ким Ю Ми стали первыми в дисциплине «Чир-хип-хоп-двойка», выполнив норматив мастеров спорта.

- Чтобы подтвердить это звание спортсменки в течение года стремились выполнить необходимые условия. Ситуация осложнилась тем, что Эльвира Баранова за несколько дней до вылета получила травму ноги. Тем не менее, двойка взошла на пьедестал и завоевала золото, - рассказала президент сахалинской федерации чир спорта Кристина Лях.

Юниорская двойка Арина Юн - Яна Кривобокова стали вице-чемпионами во всех трёх танцевальных дисциплинах, в очередной раз подтвердив свою универсальность. Двойка Анастасия Баранова - Милена Зырянова, являющиеся воспитанницами отделения федерации чир спорта из Корсакова под руководством тренера Елены Колесниковой также стали призерами в трёх дисциплинах (второе, второе и третье место).

В возрастной категории «Мужчины, женщины» островной регион представили две новые двойки: Алеся Сабирова - Мария Лияскина, взявшие бронзу в чир-фристайле, всего на 3 балла оторвавшись от чемпионок мира в данной дисциплине, и Алеся Сабирова - Кристина Лапыренок, ставшие вторыми в джазе.

- Подготовка данных двоек и постановка программы заняла всего около месяца, однако результаты достойные и, надеемся, дальше будут только выше. По результатам соревнований воспитанницы федерации чир спорта Сахалинской области вывели островной регион на третье место в командном зачёте, после Москвы и Санкт-Петербурга, - добавила Кристина Лях.

Результаты всероссийских соревнований по чир спорту:

  • Чир-фристайл-группа (мальчики, девочки) - 2 место;
  • Чир-хип-хоп-группа (мальчики, девочки) -1 место;
  • Баранова Анастасия - Зырянова Милена (мальчики, девочки, чир-фристайл-двойка) - 2 место, (чир-хип-хоп-двойка) - 2 место, (чир-джаз-двойка) - 3 место;
  • Меркулова Милана - Юн Алекса (мальчики, девочки, чир-джаз-двойка) - 1 место;
  • Енина Милана - Будылина Маргарита (мальчики, девочки, чир-джаз-двойка) - 2 место;
  • Юн Арина - Кривобокова Яна (юниоры, юниорки, чир-фристайл-двойка) - 2 место, (чир-джаз-двойка) - 2 место, (чир-хип-хоп-двойка) - 2 место;
  • Баранова Эльвира - Ким Ю Ми (мужчины, женщины, чир-хип-хоп-двойка) -1 место;
  • Лапыренок Кристина - Сабирова Алеся (мужчины, женщины, чир-джаз-двойка) - 2 место;
  • Сабирова Алеся - Лияскина Мария (мужчины, женщины, чир-фристайл-двойка) - 3 место.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Когда вы начинаете готовиться к Новому году?