Юные сахалинки стали одними из лучших на соревнованиях по чир спорту
Всероссийские соревнования по чир спорту состоялись в Санкт-Петербурге. Островной регион на них представили 40 спортсменок, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Сборная команда Сахалинской области показала номера во всех трёх возрастных категориях. Эльвира Баранова и Ким Ю Ми стали первыми в дисциплине «Чир-хип-хоп-двойка», выполнив норматив мастеров спорта.
- Чтобы подтвердить это звание спортсменки в течение года стремились выполнить необходимые условия. Ситуация осложнилась тем, что Эльвира Баранова за несколько дней до вылета получила травму ноги. Тем не менее, двойка взошла на пьедестал и завоевала золото, - рассказала президент сахалинской федерации чир спорта Кристина Лях.
Юниорская двойка Арина Юн - Яна Кривобокова стали вице-чемпионами во всех трёх танцевальных дисциплинах, в очередной раз подтвердив свою универсальность. Двойка Анастасия Баранова - Милена Зырянова, являющиеся воспитанницами отделения федерации чир спорта из Корсакова под руководством тренера Елены Колесниковой также стали призерами в трёх дисциплинах (второе, второе и третье место).
В возрастной категории «Мужчины, женщины» островной регион представили две новые двойки: Алеся Сабирова - Мария Лияскина, взявшие бронзу в чир-фристайле, всего на 3 балла оторвавшись от чемпионок мира в данной дисциплине, и Алеся Сабирова - Кристина Лапыренок, ставшие вторыми в джазе.
- Подготовка данных двоек и постановка программы заняла всего около месяца, однако результаты достойные и, надеемся, дальше будут только выше. По результатам соревнований воспитанницы федерации чир спорта Сахалинской области вывели островной регион на третье место в командном зачёте, после Москвы и Санкт-Петербурга, - добавила Кристина Лях.
Результаты всероссийских соревнований по чир спорту:
- Чир-фристайл-группа (мальчики, девочки) - 2 место;
- Чир-хип-хоп-группа (мальчики, девочки) -1 место;
- Баранова Анастасия - Зырянова Милена (мальчики, девочки, чир-фристайл-двойка) - 2 место, (чир-хип-хоп-двойка) - 2 место, (чир-джаз-двойка) - 3 место;
- Меркулова Милана - Юн Алекса (мальчики, девочки, чир-джаз-двойка) - 1 место;
- Енина Милана - Будылина Маргарита (мальчики, девочки, чир-джаз-двойка) - 2 место;
- Юн Арина - Кривобокова Яна (юниоры, юниорки, чир-фристайл-двойка) - 2 место, (чир-джаз-двойка) - 2 место, (чир-хип-хоп-двойка) - 2 место;
- Баранова Эльвира - Ким Ю Ми (мужчины, женщины, чир-хип-хоп-двойка) -1 место;
- Лапыренок Кристина - Сабирова Алеся (мужчины, женщины, чир-джаз-двойка) - 2 место;
- Сабирова Алеся - Лияскина Мария (мужчины, женщины, чир-фристайл-двойка) - 3 место.
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