Юные сахалинки стали одними из лучших на соревнованиях по чир спорту

Всероссийские соревнования по чир спорту состоялись в Санкт-Петербурге. Островной регион на них представили 40 спортсменок, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Сборная команда Сахалинской области показала номера во всех трёх возрастных категориях. Эльвира Баранова и Ким Ю Ми стали первыми в дисциплине «Чир-хип-хоп-двойка», выполнив норматив мастеров спорта.

- Чтобы подтвердить это звание спортсменки в течение года стремились выполнить необходимые условия. Ситуация осложнилась тем, что Эльвира Баранова за несколько дней до вылета получила травму ноги. Тем не менее, двойка взошла на пьедестал и завоевала золото, - рассказала президент сахалинской федерации чир спорта Кристина Лях.

Юниорская двойка Арина Юн - Яна Кривобокова стали вице-чемпионами во всех трёх танцевальных дисциплинах, в очередной раз подтвердив свою универсальность. Двойка Анастасия Баранова - Милена Зырянова, являющиеся воспитанницами отделения федерации чир спорта из Корсакова под руководством тренера Елены Колесниковой также стали призерами в трёх дисциплинах (второе, второе и третье место).

В возрастной категории «Мужчины, женщины» островной регион представили две новые двойки: Алеся Сабирова - Мария Лияскина, взявшие бронзу в чир-фристайле, всего на 3 балла оторвавшись от чемпионок мира в данной дисциплине, и Алеся Сабирова - Кристина Лапыренок, ставшие вторыми в джазе.

- Подготовка данных двоек и постановка программы заняла всего около месяца, однако результаты достойные и, надеемся, дальше будут только выше. По результатам соревнований воспитанницы федерации чир спорта Сахалинской области вывели островной регион на третье место в командном зачёте, после Москвы и Санкт-Петербурга, - добавила Кристина Лях.

Результаты всероссийских соревнований по чир спорту: