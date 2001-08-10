Боксеры из Южно-Курильска завоевали призовые места на областном турнире

Воспитанники МКУ «Центр развития физической культуры и спорта» под руководством тренера Андрея Поликарпова приняли участие в областном турнире по боксу «Сахалинские надежды» на кубок Аветиса Агриева при поддержке федерации бокса и кикбоксинга Южно-Курильского района.

- Наши ребята показали достойные результаты и завоевали призовые места. Артем Аксенов и Аслан Калькин заняли первые места в своих возрастных и весовых категориях, Артем Кривошапка – 2 место, Анарбек Калькин завоевал бронзу. Артем Аксенов был награжден кубком Аветиса Агриева как лучший боксер турнира. Ребята - учащиеся центра образования и южно-курильской средней школы, - рассказали ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Курильска.

Всего в турнире приняли участие 119 спортсменов из 12 населенных пунктов островного региона.