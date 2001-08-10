Сахалинские пловцы улучшили рекорды области на всероссийских соревнованиях
В Саранске прошли всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. Участниками состязаний стали свыше 750 спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет. В их числе были два мастера спорта международного класса и 267 мастеров спорта, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
- Пловцы разыграли 42 комплекта наград (36 в индивидуальных программах и 6 – в эстафетах). Были установлены два рекорда Европы и шесть рекордов страны, - сообщают организаторы.
Среди участников состязаний были три воспитанника спортивной школы по плаванию Южно-Сахалинска: София Тутасова (тренеры Л.П. Винокуренкова и В.Д. Винокуренков), Денис Моденов (тренер В.В. Винокуренков) и Степан Михайличенко (тренеры Л.П. Винокуренкова и В.Д. Винокуренков).
София Тутасова трижды пробилась в ТОП-10 сильнейших. На дистанции 50 метров на спине она заняла 6-е место (28,35 секунды), на 100 метров на спине – 7-е место (1.01,80 секунды), на 200 метров на спине – 9-е место (2.14,46 секунды). Причем, все три результата являются новыми рекордами Сахалинской области.
Три рекорда островного региона обновил и Денис Моденов. 50 метров на спине он проплыл за 26,58 секунды; 100 метров на спине – за 56,65 секунды; 200 метров на спине – за 2.02,25 секунды.
А Степан Михайличенко выполнил норматив мастера спорта России на дистанции 200 метров брассом (2.18,92 секунды).
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