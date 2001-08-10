Сахалинские гимнастки отправятся на первенство ДФО

Открытое первенство и чемпионат Сахалинской области по художественной гимнастике, а также физкультурное мероприятие «Хрустальная сказка» состоялись в областном центре. Накануне под куполом спортивного комплекса «Олимпия парк» собрались представительницы Южно-Сахалинска, Корсакова, Поронайска и Уссурийска. Девочки соревновались в групповых программах открытого турнира федерации художественной гимнастики области «Хрустальная сказка».

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, по итогам выступлений, в третьем юношеском разряде первое место разделили команды «Бантики» южно-сахалинской спортивной школы по плаванию и «Кнопочки» из южно-сахалинского ДД(ю)Т, второе место заняла команда «Эколь» из СОК «Флагман» (Корсаков), а третье досталось «Малинкам» из «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Во втором юношеском разряде золото взяли «Китти» из корсаковского «Флагмана», серебро – «Конфетти», также из Корсакова, а бронзу поделили «Олимпия», представляющая «ФК «Сахалин» и «Бриз», из ДД(ю)Т областного центра.

В первом юношеском разряде золото увезла команда из ДЮСШ города Уссурийска «Мечта», серебро получила «ALFA» из южно-сахалинского «ФК «Сахалин», а бронзу – «Рафаэлки», представляющие спортивную школу Поронайска.

После награждения призеров «Хрустальной сказки» стартовали открытое первенство и чемпионат Сахалинской области по художественной гимнастике. В них соревновались спортсменки из Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Поронайска, Уссурийска и Находки. Программа соревнований включала в себя индивидуальное многоборье и групповые упражнения.

По итогам первенства, победители расположились в следующем порядке. Первый разряд: первое место – Диана Холодкова (Южно-Сахалинск), второе место – Ксения Ди (Южно-Сахалинск), третье место – Мелисса Фетисова (Корсаков). Второй разряд: первое и второе место заняли представительницы Находки – Валентина Лигай и Елизавета Буря, третье – Анастасия Коршунова. Третий разряд: первое место – Эмилия Мустафьева (Корсаков), второе место – Вероника Алексеева (Находка), третье – Елизавета Кукушкина (Южно-Сахалинск). Среди кандидатов в мастера спорта первое место заняла Мария Шеварева (Южно-Сахалинск), второе – Алина Абдиллаева (Анива), третье – Милана Сиверцева (Южно-Сахалинск).

В основной состав сборной Сахалинской области попали Диана Холодкова, Ксения Ди, Мелисса Фетисова, Софья Серых, Ольга Жомова, Мария Шеварева, Алина Абдиллаева, Милана Сиверцева, Эльвира Олифир, Валерия Промзинова, Николь Исакова, Анастасия Солдаткина и Екатерина Танненберг. Гимнастки отправятся на первенство Дальневосточного федерального округа, которое пройдёт с 8 по 12 января 2020 года в Южно-Сахалинске.

По результатам чемпионата Сахалинской области по художественной гимнастике, золото взяла Дарья Парфентьева из Анивы, серебро – Камилла Ли из Находки, бронзу – Виктория Филиппова из Анивы.

В состав сборной команды Сахалинской области попали: Дарья Парфентьева, Виктория Филиппова, Валерия Жирикова, Анна Каверина, Анастасия Маркина, Кристина Фесенко и Анастасия Мягкова. Девушки будут представлять островной регион в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях на чемпионате Дальневосточного федерального округа. Он пройдёт во Владивостоке с 26 по 30 января.