Гимназисты из Южно-Сахалинска сыграли в гольф

В гимназии №1 имени А.С. Пушкина Южно-Сахалинска прошел мастер-класс по игре в гольф для учащихся 7-х классов и учителей физкультуры. Ребятам рассказали о некоторых правилах игры в гольф, показали оборудование, спортивный инвентарь, продемонстрировал элементы игры, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Все участники мастер-класса смогли попробовать свои силы в гольфе на каждом из семи этапов, приготовленных организаторами с помощью оборудования SNAG. Оказалось, что при видимой легкости, попасть в лунку бывает очень часто не так просто.

- «Starting New at Golf», что значит «Начинаем новое в гольфе» - это самая эффективная и простая в мире система для начала игры в гольф, которая позволяет выполнять все удары, которые используются в традиционном гольфе на больших полях. Играть можно в закрытом помещении или на открытом воздухе, на песке, на снегу и на траве. SNAG гольф не имеет ограничений, - отметил исполнительный директор Сахалинской Федерации развития гольфа Вячеслав Байгулов. - Подобные мастер-классы предполагают не только знакомство школьников с гольфом, как видом спорта, но и открытие среди юных спортсменов талантов для регионального спорта. Поэтому мы предоставим комплект оборудования SNAG для полноценных занятий. Они будут приобщаться к гольфу на уроках по физической культуре.

В завершении мероприятия представители сахалинской федерации поблагодарили коллектив гимназии за гостеприимство и пригласили всех желающих на занятия по гольфу, которые проходят на регулярной основе не только в Южно-Сахалинске и Троицком, но теперь и в Аниве.