Островные футбольные тренеры пройдут курсы повышения квалификации
Преподаватели Сибирского межрегионального центра подготовки специалистов в сфере футбола с 5 по 12 декабря проведут обучение тренеров по футболу в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает областное министерство спорта.
Приезд специалистов межрегионального центра подготовки проводится в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Развитие кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта, повышение их квалификации», а также программе «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области».
Центр ведет свою деятельность по обучению и лицензированию специалистов по следующим программам: «Обучение и лицензирование тренеров по футболу на категории «В», «С» и «D».
Лицензия выдается на срок 3 года, с обязательным подтверждением соответствующей категории по окончании срока действия лицензии. На сегодняшний день четыре тренера «ФК «Сахалин» уже имеют лицензии, поэтому будут претендовать на повышение. А те, кто стоит у истоков своей карьеры, начнет с лицензии «С». В итоге «ФК «Сахалин» получит двенадцать лицензированных специалистов.
Курсы подготовки пройдут по строго регламентированной Российским футбольным союзом программе. Обучением будут заниматься старший преподаватель кафедры футбола СибГУФК, судья республиканской категории Юрий Ярмолов и преподаватель центра Галина Евдокимова.
В завершение обучения слушателям необходимо будет защитить рефераты, планы и микроциклы на подтверждение категорий. Обучающимся, успешно освоившим программу и прошедших итоговую аттестацию, буден выдано удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Курсы подготовки пройдут по адресу: ул. Комсомольская 212, Сахалинский техникум сервиса. Начало в 11:00
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