Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2019
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15:30, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска зовут заниматься скандинавской ходьбой

Бесплатные ознакомительные занятия по скандинавской ходьбе возобновляют в городском парке Южно-Сахалинска с 7 декабря. Они будут проходить на территории механических аттракционов каждую субботу. Начало - в 9:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу парка.

Организаторы отмечают, для участия необходима предварительная запись. Сбор, выдача инвентаря и инструктаж: у входа в парк со стороны улицы Комсомольской.

Справки по телефону: 8-914-755-35-21.

 

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