Жителей Южно-Сахалинска зовут заниматься скандинавской ходьбой

Бесплатные ознакомительные занятия по скандинавской ходьбе возобновляют в городском парке Южно-Сахалинска с 7 декабря. Они будут проходить на территории механических аттракционов каждую субботу. Начало - в 9:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу парка.

Организаторы отмечают, для участия необходима предварительная запись. Сбор, выдача инвентаря и инструктаж: у входа в парк со стороны улицы Комсомольской.

Справки по телефону: 8-914-755-35-21.