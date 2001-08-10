Островные спортсмены завоевали десять медалей на спартакиаде в Бердске

Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах состоялась в Бердске. В Новосибирскую область приехали «особенные» спортсмены из 15 регионов нашей страны. Они состязались на лыжной базе «Метелица». Здесь были не только новички, но и ребята, которые регулярно занимаются спортом и готовятся в будущем попасть на всемирные игры спецолимпиады, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

- Соревнования преследуют цель пропаганды здорового образа жизни, улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья через их физическое развитие, социальную адаптацию и интеграцию в обществе путем привлечения к активным занятиям адаптивным спортом. Ведь специальная Олимпиада является частью международного олимпийского движения, представляющей в МОК интересы спортсменов с нарушениями интеллекта, - говорят организаторы.

Впервые в истории на эти соревнования приехали спортсмены из островного региона. Сахалинцы были заявлены только на лыжные гонки. Скоростной бег на снегоступах в нашей области пока не развивается из-за отсутствия инвентаря. Однако сахалинское отделение общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» планирует развивать это направление, переняв опыт других регионов.

- Несмотря на отсутствие соревновательного опыта, нашим деткам удалось завоевать десять медалей. В самой тяжелой группе (по наличию заболевания) Егор Стрикун занял первое место на дистанции 100 метров классическим стилем и второе – на 50-метровке. У Максима Зазули два третьих места: на 50 и 100 метров, - рассказывает председатель регионального отделения благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» Татьяна Гречаная.

В гонке свободным стилем на 500 и 1000 метров Ксения Тишечкина завоевала серебряные награды. Вера Игамбердыева – третий призер на дистанции 500 метров. Алексей Едренин финишировал вторым в гонке на 1000 метров и третьим – на 2500 метров. А на дистанции 5000 метров Анна Сыропятова показала бронзовый результат.

- Самая сложная дистанция и самые сильные соперники были у Анны Сыропятовой. Она справилась с волнением и отработала дистанцию на свой максимум. Выложившись на лыжне, Анна потом не смогла удержаться о слез радости во время награждения. Вообще, все ребята проявили большую волю к победе, а Егор Стрикун и Максим Зазуля стали любимцами участников и болельщиков Спартакиады. Еще хотелось бы от спортсменов и их родителей поблагодарить спортивного директора регионального отделения «СОР» Алексея Власова за большой вклад в подготовку команды, – резюмирует Татьяна Гречаная.

Следующие подобные соревнования пройдут в начале февраля 2020 года в Тюмени. Вернувшись на Сахалин, островные спортсмены начнут готовиться к этим стартам. Соревновательный опыт у них уже есть, а значит, есть и надежда, что в предстоящих состязаниях они смогут проявить себя еще лучше.