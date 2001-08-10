Больше 140 сахалинских семей приняли участие в фестивале ГТО

Второй сахалинский областной фестиваль комплекса ГТО «Одна семья – одна команда» стартовал в спорткомплексе «Олимпия-парк». В минувшие выходные показать свои силы в выполнении нормативов приехали 142 семьи из Южно-Сахалинска, Анивы, Долинска, Холмска, Макарова и Поронайска, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

- Мероприятие мы разделили на две возрастные группы. Сегодня у нас дошколята с родителями, а в воскресенье будут участвовать младшие школьники с папами и мамами, - поделился подробностями руководитель сахалинского областного центра тестирования комплекса ГТО «Спартак» Виктор Пальшин.

После официального открытия состоялось вручение золотых знаков отличия сахалинцам, показавшим наилучшие результаты в выполнении нормативов комплекса ГТО в 2019 году. Далее для участников фестиваля прошла общая зарядка, после чего они приступили к выполнению нормативов.

Обязательная программа комплекса ГТО включала три вида упражнений: прыжок с места, наклоны вперёд из положения стоя с прямыми ногами, а также отжимания. Задания поочерёдно выполняли все члены семьи.

- У нас трое детей, и мы с каждым из них принимаем участие в разных спортивных мероприятиях. Но на таком масштабном событии мы впервые. Особенно понравились прыжки в длину. Мы сами от себя не ожидали, но мы справились и показали очень хорошие результаты. А вот с отжиманиями немножко не получилось – я волновалась за дочь, она это делала в первый раз. Но всё равно – результат есть, он – наш и для нас он – самый лучший, - поделилась впечатлениями участница фестиваля Светлана Зарецкая.

Главная награда мероприятия – значки «Готов к труду и обороне». Их получают только те, кто выполнил на золото все три комплекса заданий. Итоговый результат рассчитывается, исходя из общего количества очков, набранных всей семьёй.

Помимо выполнения нормативов ГТО, все желающие могли сделать себе аквагрим. Кроме того, на территории «Олимпия-парка» действовали развлекательные площадки и новогодняя фотозона, где можно было сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.