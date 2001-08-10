Островные танцоры взяли бронзу двух международных соревнований
Два самых значимых события года состоялись в мире танцевального спорта. В Вильнюсе прошел Чемпионат Мира, а в Шанхае - финал серии соревнований «Grand Slam». В каждом их них поучаствовали сахалинцы Евгений Мошенин и Дана Спицина, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.
Как отметили в ведомстве, в чемпионате мира по европейской программе приняло участие 47 стран, от каждой из которых было не более двух пар. Россию на соревнованиях представили сахалинские спортсмены, чемпионы России 2019, Евгений Мошенин и Дана Спицына. Это воспитанники танцевального клуба «Данс-Класс», тренирует островитян Дмитрий Предко.
После отборочных туров в финал соревнований отобрались 6 пар - лучшие на сегодняшний день танцоры в европейской программе, которая включает в себя такие танцы, как вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп.
Финал соревнования состоялся по особенной программе – участники исполнили три танца соло - по одной паре на паркете, и два танца все пары танцевали вместе.
- Евгений и Дана показали технически безупречный танец, стараясь продемонстрировать особенности и характер в каждом выходе. Во всех танцах они завоевали 3 места. Я подчеркну, что именно завоевали, настолько высок был накал борьбы. Бронзовые призеры чемпионата мира 2019 - это высокий, но заслуженный результат, ведь ребята стали в этом году еще и бронзовыми призерами чемпионата Европы и весь год выступали очень успешно, поднимаясь на подиум во всех своих выступлениях, на всех международных соревнованиях, - отметил тренер спортсменов Дмитрий Предко.
Второе значимое событие, в котором приняли участие сахалинцы - финал серии соревнований Grand Slam. Самая престижная и сложная серия, которая проходит в 5 отборочных соревнований в течении года.
Чтобы попасть в 12 лучших пар, необходимо показывать максимально высокий результат в каждом из них. Только после этого Международная федерация танцевального спорта приглашает для участия в финальной части. Евгений Мошенин и Дана Спицына и в этих соревнованиях пробились в финал и заслуженно получили бронзовые медали.
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