Островные кудоисты взяли четыре медали на состязаниях во Владивостоке

Чемпионат и первенство Дальнего Востока по кудо, посвящённые памяти Героя России Германа Угрюмова прошли во Владивостоке. Участниками чемпионата и первенства стали более 300 спортсменов со всего Дальневосточного федерального округа. Сахалинскую область на турнире представляли спортсмены из Южно-Сахалинска, Анивы, Томари и посёлка Сокол, под началом руководителей сахалинского отделения федерации кудо России Виталия Печникова и Со Янь Чаль.

Как рассказали в пресс-службе регионального минспорта, в результате напряжённой борьбы, призовые места в своих категориях заняли воспитанники спортивной школы города Анивы. Аркадий Крымкин взял золото среди мужчин, Сергей Шатунов получил аналогичную награду в категории «Юноши», 2006 г.р., Виолетта Штеппа стала бронзовым призёром в абсолютной категории «Юниоры», 2003 г.р., Юлия Позычайло также заняла третье место в абсолютной категории «Юниоры», 2004-2005 г.р.

Победители дальневосточных соревнований Аркадий Крымкин и Сергей Шатунов будут представлять Сахалинскую область на чемпионате и первенстве России по кудо. Они пройдут в 2020 году в Москве.