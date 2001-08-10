Островные каратисты отправятся на первенство Европы
Всероссийские соревнования «Надежды России» прошли в Тюмени с 6 по 8 декабря. В рамках состязаний состоялся отбор спортсменов для участия в первенстве Европы по олимпийскому каратэ, которое пройдёт в Венгрии.
Как рассказали в островном министерстве спорта, право выступить на крупнейших молодёжных международных соревнованиях оспаривали 855 спортсменов из 45 регионов страны. Всего было разыграно 35 комплектов наград.
Путёвки завоевали Асиман Мамедов, Ахмед Ахмедов, Константин Коковуров, Жанна Костюшкина, Ли Ен Бок и Семён Губайдулин. Окончательный состав сборной России для участия в первенстве Европы будет сформирован по результатам двух этапов тренировочных сборов, один из которых пройдёт в Хорватии.
Серебро в самой старшей возрастной категории – юниоры 18-20 лет, кумитэ, до 75кг, завоевал Семён Губайдулин. Семён провел три успешных поединка, уступив в финале Асиману Мамедову.
Медали высшего достоинства в копилку сборной команды Сахалинской области принесли кандидаты в мастера спорта и действующие члены сборной команды России Ахмед Ахмедов (16-17 лет, кумитэ, до 61 кг), Константин Коковуров (14-15 лет, кумитэ, свыше 70 кг), Ли Ен Бок (16-17 лет, кумитэ, до 55 кг) и Жанна Костюшкина (16-17 лет, кумитэ, до 53 кг).
Спортсмены войдут в состав сборной команды страны и получат шанс представить Россию на первенстве Европы 2020.
Бронзовые медали завоевали Анастасия Рязанова (14-15 лет, кумитэ, до 54 кг), Виктор Медведев (14-15 лет, кумитэ, до 63 кг) и Евгений Сон (16-17 лет кумитэ, до 61 кг). В десятку лучших вошли Варвара Френзюк, Даниил Никишин, Иван Новиков и Ольга Салкова.
По результатам соревнований, на счету островной сборной девять медалей и четвёртое общекомандное место из 45 регионов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 13:00 3 Декабря «Доступной поликлиникой» станут четыре сахалинских медучреждения
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 17:00 3 Декабря Один из близнецов Кузнецовых с мамой отправился на лечение в Москву
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Выбор редакции
- 09:30 Сегодня Жители Сахалинской области могут взять ипотеку под 2%
- 17:40 Вчера Ссора между соседями обернулась поножовщиной в Дальнем
- 14:00 Вчера «Оливье» обойдется сахалинцам в этом году дороже, чем «Селедка под шубой»
- 16:35 8 Декабря В России началась международная онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?