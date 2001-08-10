Островные каратисты отправятся на первенство Европы

Всероссийские соревнования «Надежды России» прошли в Тюмени с 6 по 8 декабря. В рамках состязаний состоялся отбор спортсменов для участия в первенстве Европы по олимпийскому каратэ, которое пройдёт в Венгрии.

Как рассказали в островном министерстве спорта, право выступить на крупнейших молодёжных международных соревнованиях оспаривали 855 спортсменов из 45 регионов страны. Всего было разыграно 35 комплектов наград.

Путёвки завоевали Асиман Мамедов, Ахмед Ахмедов, Константин Коковуров, Жанна Костюшкина, Ли Ен Бок и Семён Губайдулин. Окончательный состав сборной России для участия в первенстве Европы будет сформирован по результатам двух этапов тренировочных сборов, один из которых пройдёт в Хорватии.

Серебро в самой старшей возрастной категории – юниоры 18-20 лет, кумитэ, до 75кг, завоевал Семён Губайдулин. Семён провел три успешных поединка, уступив в финале Асиману Мамедову.

Медали высшего достоинства в копилку сборной команды Сахалинской области принесли кандидаты в мастера спорта и действующие члены сборной команды России Ахмед Ахмедов (16-17 лет, кумитэ, до 61 кг), Константин Коковуров (14-15 лет, кумитэ, свыше 70 кг), Ли Ен Бок (16-17 лет, кумитэ, до 55 кг) и Жанна Костюшкина (16-17 лет, кумитэ, до 53 кг).

Спортсмены войдут в состав сборной команды страны и получат шанс представить Россию на первенстве Европы 2020.

Бронзовые медали завоевали Анастасия Рязанова (14-15 лет, кумитэ, до 54 кг), Виктор Медведев (14-15 лет, кумитэ, до 63 кг) и Евгений Сон (16-17 лет кумитэ, до 61 кг). В десятку лучших вошли Варвара Френзюк, Даниил Никишин, Иван Новиков и Ольга Салкова.

По результатам соревнований, на счету островной сборной девять медалей и четвёртое общекомандное место из 45 регионов.