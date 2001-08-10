«Волшебная ладья» соберет сильнейших юных шахматистов в Южно-Сахалинске

В предстоящие выходные - 14 и 15 декабря в Южно-Сахалинске пройдет традиционный детский шахматный фестиваль «Волшебная ладья». Баталии будущих гроссмейстеров можно будет увидеть в шахматном клубе МАУ «Спортивный город» (ул. Чехова, 4).

Как рассказали в сахалинском минспорта, фестиваль включает в себя три турнира: «Турнир новичков», «Турнир чемпионов» и Суперлигу. В «Турнире новичков» играют начинающие шахматисты, «Турнир чемпионов» собирает тех, кто уже год-два занимался шахматами и достиг определенных успехов. Ну а Суперлига – это, можно сказать, «сливки» юношеских островных шахмат. «Турнир новичков» будет начинаться утром в субботу и воскресенье, а «Турнир чемпионов» и Суперлига – после обеда.

- В этом году у нас есть изменения. Во-первых, мы решили разделить «Турнир новичков» на две возрастные группы. Во-вторых, значительно расширена Суперлига, где теперь будут играть более 20 шахматистов. Кроме того, у нас заготовлено много дополнительных призов. В частности, сейчас идет инстаграм-викторина, итоги которой будут подведены на «Волшебной ладье». Еще у нас запланирована онлайн-викторина для всех участников. Будут отмечены призами и победители в ряде других номинаций, - рассказывает организатор и идейный вдохновитель «Волшебной ладьи» самая известная островная шахматистка мастер ФИДЕ Татьяна Маринина.