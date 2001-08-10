Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2019
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17:25, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Юная сахалинская боксёрка привезла серебро с «Олимпийских надежд»

Всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды» среди юниорок 16-17 лет и девушек 14-15 лет прошли в подмосковном Королёве.

Как рассказали в региональном минспорта, участницами мероприятия стали 266 спортсменок со всей России. Сахалинскую область на соревнованиях представляла жительница Корсакова Елизавета Дейкун.

Сахалинка провела на ринге три боя. В первом соперницей сахалинки стала Иванна Кочнова из Свердловской области, во втором – Марья Проскунова из Симферополя. В обоих поединках Елизавета одержала победу. Однако в третьем бое, представительница островного региона проиграла по очкам Ксении Олеференко из Москвы.

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