Больше 300 островных семей поучаствовали в фестивале ГТО
Второй областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Одна семья – одна команда» завершился в областном центре. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
В нем приняли участие 972 человека из Южно-Сахалинска, Анивы, Невельска, Корсакова, Долинска, Холмска, Макарова и Поронайска. Мероприятие было разбито на два дня. В первый нормы ГТО выполняли команды, в состав которых входили родители с дошколятами в возрасте 6-7 лет. Во второй день - родители и дети 7-8 лет.
Во время выполнения заданий командам предстояло показать свои силы в трёх нормативах из комплекса ГТО: прыжке с места, наклонах вперёд из положения стоя с прямыми ногами, а также отжиманиях от пола. Упражнения необходимо было выполнить всем членам семьи. Очки, заработанные каждым участником команды, суммировались, чтобы получить общую сумму.
Помимо обязательных заданий, для участников работали развлекательные площадки. Для малышей – аквагрим и шоу мыльных пузырей, для детей постарше и взрослых – стрельба из электронной винтовки по мишеням, для всей семьи – фотозона с Дедом Морозом и Снегурочкой.
По итогам фестиваля, среди команд с детьми в возрасте 6-7 лет больше всех очков набрала семья Захарович – 781. Среди команд с детьми 7-8 лет на верхней строчке расположилась семья Сафроновых с 819 баллами. Все участники мероприятия после выполнения нормативов получили приятные подарки.
В следующем году перед областным фестивалем планируется проведение муниципальных этапов комплекса ГТО «Одна семья – одна команда», чтобы в региональных соревнованиях смогли принять участие ещё больше семей со всего Сахалина.
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