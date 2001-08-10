Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2019
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Медали всероссийских соревнований по лыжным гонкам завоевали сахалинцы

Медали всероссийских соревнований по лыжным гонкам завоевали сахалинцы

Победителей классической гонки всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет определили в Выльгорте. В состязаниях поучастовало рекордное количество лыжников - 641 спортсмен из 50 регионов страны.

Как рассказали в региональном минспорта, в первый день спортсмены бежали индивидуальную гонку классическим стилем: девушки – 5 км, юноши – 10 км. С раздельного старта на дистанцию ушли 275 девушек и 345 юношей.

Сборная островного региона в первый день соревнований принесла бронзовую медаль. Анна Кожинова с результатом 15:29,2 пришла на финиш третьей, уступив своей сопернице со Свердловской области Крамаренко Наталье всего 4 секунды, подтвердив звание КМС.

Ульяна Николова так же подтвердила звание КМС, показав десятый результат и войдя в десятку сильнейших (15:37,8). Канаева Эльвира пришла на финиш 28-ой, Морозова Дарья 106-ой, Пуненкова Елизавета 114-ой, Шабалина Вероника 128-ой, Завьялова Юлия 172-ой и Дробитько Вероникка 195-ой, Хомик Степан финишировал 25-ым, Косарев Максим показал 104-ый результат.

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