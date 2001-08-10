Островные пенсионеры прошли курс доврачебной медицинской помощи

Спартакиада для представителей старшего поколения состоялась в Долинске. Продемонстрировать свои физические возможности и побороться за первенство приехали семь команд из Холмска, Корсакова, Невельска, Долинска и Южно-Сахалинска. Сахалинцы от 50 лет и старше соревновались в четырех видах спорта: дартс, стрельба из электронного оружия, командная эстафета и японский мини-волейбол, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

В мероприятии приняли участие и специалисты областного центра профилактики. Они провели для собравшихся мастер-класс по правилам оказания первой доврачебной медицинской помощи сердечно-легочной реанимации. С помощью робота-тренажера «Гриши» участники спортивных состязаний узнали, как проверить сознание пострадавшего, отработали на нем технику проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких, узнали о критериях эффективности реанимационных мероприятий и частых ошибках в оказании помощи.

- Таким образом, повышаем образовательный уровень наших пенсионеров в плане оказания первой помощи, - говорит главный врач сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Столярова. – Уверены, что техникой проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца должны овладеть, как можно больше людей. Однажды, это может спасти кому-то жизнь.

После всех состязаний жюри подвело итоги. Наибольшее количество очков набрала команда из Корсакова. Второе место заняли спортсмены из Южно-Сахалинска, третьими стали хозяева Спартакиады – долинцы.

- Спартакиада по силам возрастным участникам, коих у нас большинство, - делится Ольга Киселёва, инструктор по спорту спортивного комплекса «Флагман» (Корсаков). – У нас в городе работают четыре группы здоровья для людей пенсионного возраста. В основном ведем тренировки, направленные на повышение продолжительности жизни пенсионеров. Все участники, люди в возрасте от 60 и старше, перенесли за жизнь немало заболеваний «на ногах» и больше всего им необходима восстановительная терапия. Группы укомплектованы, но, если будут желающие – примем всех. Знаете, как люди меняются, когда начинают заниматься? Становятся добрее, внимательнее друг к другу, начинают больше следить за собой. В процессе тренировок и соревнований наши подопечные получают хорошую «порцию» положительных эмоций и, самое главное, начинают понимать, что они не одни и нужны друг другу.