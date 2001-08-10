Бильярдисты сразятся за Кубок Сахалинской области

Второй этап кубка Сахалинской области по бильярдному спорту среди мужчин пройдёт в областном центре 14 декабря. В соревнованиях примут участие около тридцати спортсменов из, Холмска, Долинска, Невельска и Южно-Сахалинска, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

Турнир пройдёт по системе сетки с выбыванием игрока после второго поражения. Соревнования продлятся два дня.

По словам президента федерации бильярдного спорта Сахалинской области Александра Молчановского, победа в турнире повышает рейтинг спортсменов. В дальнейшем это может дать спортсменам возможность попасть на дальневосточные и всероссийские соревнования.

Турнир пройдёт по адресу: ул. Сахалинская 138а. Начало в 12:45.