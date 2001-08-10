Областные соревнования по тхэквондо пройдут в Невельске

Первенство области по тхэквондо состоится в Невельске. Соревнования соберут около 100 спортсменов из портового города, Южно-Сахалинска, Корсакова, Холмска и Охи. В боях сразятся юноши и девушки 12-14 лет, а также юниоры и юниорки 15-17 лет, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

- В каждой возрастной категории - три номинации. Ребята будут состязаться в личном зачете, а также в двух командных. Будут смешанные коллективы. Например, юниор и юниорка. И не смешанные команды из трех человек, в которых выступят только юноши или только девушки, - отметили организаторы соревнований.

Победители состязаний отправятся на первенство России, которое состоится в 2020 году.

Областные состязания пройдут 15 декабря по адресу: ул. Фабрициуса, 4. Начало боев в 10:00, церемония открытия пройдет в 12:00.