Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2019
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10:50, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Лыжный сезон официально откроют в Анивском районе

В предстоящую субботу, 14 декабря, всех любителей беговых лыж приглашают на торжественное открытие лыжного сезона в селе Троицкое Анивского района. Первые официальные соревнования пройдут по адресу: ул. Центральная, 39а (напротив храма).

Лыжные трассы готовы и находятся в прекрасном состоянии, сообщили в анивской администрации.

Парад открытия соревнований начнется в 10:45. Старт забегам будет дан в 11:00.

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