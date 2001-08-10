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10:50, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Лыжный сезон официально откроют в Анивском районе
В предстоящую субботу, 14 декабря, всех любителей беговых лыж приглашают на торжественное открытие лыжного сезона в селе Троицкое Анивского района. Первые официальные соревнования пройдут по адресу: ул. Центральная, 39а (напротив храма).
Лыжные трассы готовы и находятся в прекрасном состоянии, сообщили в анивской администрации.
Парад открытия соревнований начнется в 10:45. Старт забегам будет дан в 11:00.
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