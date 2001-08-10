Сильнейшие островные теннисисты сразятся в Южно-Сахалинске

Турнир «TOП-12» среди сильнейших игроков Сахалинской области в настольный теннис пройдёт 14 и 15 декабря в областном центре. В мероприятии примут участие 12 спортсменов из Холмска, Долинска и Южно-Сахалинска. Турнир пройдёт по круговой системе – каждому игроку предстоит провести 11 встреч, то есть сыграть по очереди с каждым участником, сообщили в областном минспорта.

- Спортсмены, участвующие в этих соревнованиях, входят в топ-12 сильнейших игроков в настольный теннис в нашей области. Чтобы попасть в этот список, они зарабатывали рейтинг на протяжении нескольких лет, - отметили организаторы турнира.

Победителей и призёров соревнований ждут ценные призы, грамоты и медали.

Мероприятие пройдёт по адресу: пер. Алтайский, 15. Начало в 10:00.