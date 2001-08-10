Сахалинские дошкольники приняли участие в фестивале ГТО

В Александровске-Сахалинском прошёл первый дошкольный фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди детских садов. В фестивале приняли участие 39 ребят в возрасте шести лет из детских садов «Теремок», «Ромашка» и «Светлячок», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

Турнир длился два дня. В первый участникам выполнили наклоны вперёд из положения стоя, прыжок с места с толчком двумя ногами и поднимание туловища из положения лёжа на спине в течение минуты. Во второй день ребят ждал челночный бег 3*10 метров, метание теннисного мяча в цель с шестиметрового расстояния, отжимания в упоре лёжа для девочек и подтягивание на высокой перекладине для мальчиков.

По итогам соревнований, победители и призёры расположились в следующем порядке: