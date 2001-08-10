Сахалинец стал победителем этапа Кубка Азии в Китае

В китайском Тайво состоялся II этап Кубка Азии («Far-East Cup») по горнолыжному спорту. Спортсмены из 13 стран мира провели две гонки в слаломе-гиганте.

В первый день соревнований победил корейский горнолыжник Юнг Донхун. ТОП-10 сильнейших замкнул мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска Алексей Жилин. Во второй гонке сахалинец выступил гораздо успешнее, показав лучшее время. Он выиграл 0,23 секунды у серебряного призера австрийца Марко Фишбахера и 0,34 секунды у корейца Юнг Донхуна, занявшего третье место.

Отметим, что Алексей Жилин впервые в своей спортивной карьере становится победителем этапа Кубка Азии. Успех спортсмена разделяют его тренеры Дмитрий Ульянов и Евгений Зарохович.

По итогам двух этапов сахалинец занимает пятое место в общем зачете Кубка Азии (лучший результат среди россиян), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

III и IV этапы Кубка Дальнего Востока пройдут в феврале 2020 года в Республике Корея. А российские горнолыжники тем временем переключаются на Кубок страны. Первый этап этих состязаний состоится с 12 по 14 декабря в Белорецке.