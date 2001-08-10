Лучшего спортсмена ноября определили в Южно-Сахалинске
Поздравление победителя сахалинского конкурса «Спортсмен месяца» состоялось в областном министерстве спорта. В ноябре лучшим стал тхэквондист Константин Чан. В голосовании, которое прошло на сайте министерства спорта Сахалинской области, он набрал 1449 голосов, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на министерство спорта Сахалинской области.
Константин Чан уже десять лет является воспитанником отделения тхэквондо СШОР по греко-римской борьбе города Южно-Сахалинска. В ноябре он завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо WTF «Кубок Приморья», которые прошли во Владивостоке.
– У меня были сильные соперники из разных городов. Все три поединка я провел результативно и одержал победу. Полуфинал был самым жестким, потому что очень агрессивный и техничный соперник был. Я подумал, успокоился и держал его на дистанции, не подпускал к себе, - поделился спортсмен. – Моя главная цель сейчас – победа на первенстве России, которое пройдет в апреле.
С победой сахалинца поздравила руководитель департамента областного минспорта Ирина Рябкина.
– Мы рады, что у нас есть такие успешные спортсмены. Кроме того, у вас большие цели на будущее и это тоже радует. Желаем вам побед. Мы будем поддерживать вас и следить за вашими успехами, - обратилась к победителю конкурса Ирина Рябкина.
Константину Чан вручили диплом и памятный подарок. Кроме этого, сахалинец получит денежную премию.
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