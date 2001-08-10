Сахалинскую область отметили в Москве

Заседание, посвящённое реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», состоялось в Общественной палате Российской Федерации. На нём вице-премьер правительства РФ рассказала о регионах, которые преуспели в привлечении людей к занятиям спортом. Одним из лидеров этого направления работы стала Сахалинская область.

– Сегодня в Минспорте реализуют разнообразные программы. У нас появилось много массовых стартов, есть грантовые программы, которые поддерживают негосударственные организации, проводящие такие мероприятия. Набирают силу детские соревнования. И я призываю всех к тому, чтобы их активно развивать, – отметила Ольга Голодец.

Сегодня в Сахалинской области физической культурой и спортом занимаются более 44% жителей, развиваются около 100 дисциплин.

– Ключевую роль в этом результате играет активная политика регионального правительства. На островах создают современные и доступные объекты спортивной инфраструктуры. Также у нас действуют социальные проекты по обучению детей, которые дают юным островитянам первоначальные навыки в различных дисциплинах. Они имеют общее название – «Спорт в школу», – отметил министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков.

Особой популярностью на островах пользуется «Сахалинское долголетие». Проект запустили в этом году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Его участники – люди старшего возраста – могут бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

«Спорт – норма жизни» – федеральный проект, который охватывает все регионы страны. В рамках него проходят крупные массовые события. Например, «Декада спорта и здоровья», «Лыжня России» и «Кросс нации».