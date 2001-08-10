«Турнир Памяти» по волейболу стартовал в Корсакове

Региональные соревнования по волейболу «Турнир Памяти» стартовали в Корсакове. Они собрали около 200 островных спортсменов.

Традиционный турнир поделили на три возрастные группы: в волейболе соревнуются дети, взрослые и ветераны.

В соревнованиях среди детей принимают участие спортсмены 2007-2009 годов рождения. Они уже сегодня встретились в играх. Всего заявилось 3 женских и 7 мужских команд из Корсакова, Углегорска, Анивы и Южно-Сахалинска.

Уже завтра стартуют взрослые соревнования, в которых заявились 6 женских и 8 мужских команд. В состязаниях среди ветеранов примут участие 6 команд. Они представят Корсаков и Южно-Сахалинск, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на министерство спорта Сахалинской области.

Вход на соревнования свободный. Они проходят в спортивном комплексе «Флагман» (Корсаков, ул. Федько, д. 1/1). Начало состязаний в 10:00.