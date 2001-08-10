Островные боксеры завоевали призовые места на турнире в Хабаровске
Восьмые межрегиональные соревнования по боксу класса «Б» на Кубок мэра состоялись в Хабаровске. С 10 по 15 декабря за лидерство на турнире боролись более сотни участников из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Якутска, городов Приморского края и Еврейской автономной области. Сахалинскую область на соревнованиях представили двенадцать спортсменов из областного центра, Невельска, Томари, Долинска и Макарова.
Как рассказали в спортивной школе "Кристалл", спортсмены выступали в тринадцати весовых и двух возрастных категориях – юноши (15-16 лет) и юниоры (17-18 лет).
Воспитанник Александра Якушева Артем Васильев из южносахалинской спортивной школы «Кристалл» стал золотым призером. Еще одному подопечному этого тренера Баишбеку Уулу Жусупу не удалось пробиться в лидеры, и он занял второе место.
– Баишбек – единственный, кто провел на этом турнире четыре боя и дошел до финала. Спортсмен получил два специальных приза: за самый зрелищный бой и за волю к победе, – рассказывает Александр Якушев.
Бронзовую награду на хабаровском турнире получил южносахалинец Ринат Мурсалов. Александр Якушев, в свою очередь, удостоился благодарности от Хабаровской федерации бокса как тренер победителя.
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