Около двухсот сахалинцев приняли участие в открытии зимнего спортивного сезона

Открытые соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти Сергея Железняка «Открытие зимнего спортивного сезона», прошли в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоялось на лыжероллерной трассе. Как рассказали в региональном минспорта, следующие старты в этом сезоне будут проходить уже на территории лыже-биатлонного комплекса. Сейчас там заканчиваются последние подготовительные работы к открытию трассы.

- В состязаниях участвуют ребята из спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Южно-Сахалинска и её отделения, которое находится в селе Углезаводск, а также воспитанники лыже-биатлонного комплекса. Для ребят первый старт в сезоне всегда волнителен, но это нормально, потому что они впервые выходят на трассу после более, чем полугодовых тренировок без снега, - рассказал директор СШОР зимних видов спорта Максим Шибаров.

В соревнованиях приняли участие 192 спортсмена. В зависимости от возрастной категории, им предстояло пройти одну из пяти дистанций. Мальчики и девочки 2010 г.р. и младше бежали по 500 метров. Юношей и девушек 2008-2009 г.р. ждала трасса длиной в километр. Девушки 2006-2007 г.р. бежали два километра. Юношам 2006-2007 и девушкам 2002-2003, 2004-2005 г.р. предстояло пробежать по три километра. Юношам 2004-2005, 2002-2003, а также мужчинам 2001 г.р. и старше досталась пятикилометровая дистанция.

Старт для спортсменов проходил раздельно, с интервалом в 15 секунд. Бег в свободном стиле.

- Я с четырёх лет занимаюсь лыжными гонками и уже трижды выигрывал разные соревнования. Но сегодня, к сожалению, у меня не самый лучший старт, хоть я и обогнал шестерых соперников, - поделился впечатлениями участник соревнований Роман Швецов.

По итогам мероприятия, победителями в своих возрастных группах стали Илья Нефёдов, Александр Слыхов, Александр Яблочников, Юлия Медведева, Олеся Тренихина, Софья Лукина, Семён Бердников, Гелена Перепелкина, Михаил Носулич, Давид Ким, и Анастасия Львова.