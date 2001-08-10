Первенство по армейскому рукопашному бою прошло в Южно-Сахалинске
Открытое первенство по армейскому рукопашному бою, посвящённое 26-й годовщине со дня образования ОМОН Росгвардии Сахалинской области состоялось в областном центре. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 7 до 17 лет. Они представили военно-спортивные клубы «Буесть», «Ратник», «Викинг», «Питбуль», «Русичи», а также островное отделение федерации кудо России. Всего - больше ста спортсменов.
- Мы в рамках гранта проводили еще два соревнования. В октябре - дальневосточные соревнования по армейскому рукопашному бою, посвященные герою России Виктору Дудкину, а в ноябре прошел турнир «Юный разведчик». Мы посвятили его Дню военной разведки. Сегодня у нас завершающее событие и в рамках гранта, и вообще в сезоне для нашей федерации, - отметил главный судья соревнований Евгений Пряхин.
По итогам соревнований в командном зачете первое место заняли спортсмены, представляющие Сахалинскую федерацию армейского рукопашного боя. Серебро завоевала команда Федерации кудо Сахалинской области, а бронзу - Спортивный центр панкратион поселка Санаторный.
В личном зачете в своих возрастных и весовых категориях первое место заняли Кирилл Фадеев, Роберт Ра, Юрий Романов, Андрей Штырц, Леон Корзун, Нуридин Саитов, Владимир Штырц, Антон Самохвалов, Богдан Сухоцкий, Арсений Пугач, Иван Цемка, Александр Самарцев, Олег Лысов, Матвей Боронин, Максим Щигарев, Владислав Плотников, Левон Петоян, Арсений Сотников, Алексей Ганага, Сергей Шатунов, Роман Шагинян, Николай Лыков, Артем Мордасов, Тимофей Педюра, Даниил Бабицкий, Семен Андрусин, Нурлан Байрамов.
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