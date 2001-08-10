Хоккеисты «Кристалла» вырвались в лидеры на первенстве ДФО

Игроки сахалинской хоккейной команды «Кристалл 2003» успешно завершили выездную серию игр в рамках первенства Дальнего Востока по хоккею среди юношей до 17 лет во Владивостоке. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на спортивную школу "Кристалл".

Всего в соревнованиях участвуют шесть команд из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Благовещенска, Южно-Сахалинска и Серебряного Бора (Якутия). По правилам соревнований первый тур проходит в два круга (три матча дома, три – на выезде). По общей сумме очков, набранных во всех календарных матчах, судьи определят победителей и призеров первенства. По итогам второго этапа определят лучшую команду, которая представит дальневосточный регион на первенстве России по хоккею среди юношей данной возрастной категории.

На протяжении трех дней островные хоккеисты боролись за лидерство с хозяевами льда – командой «Адмирал». В результате ледовых баталий «Кристалл 2003» завоевал три безоговорочных победы. Матчи завершились со счетом 3:0, 3:0 и 2:1 в пользу наших спортсменов.

Таким образом, воспитанники Никиты Михалева из команды «Кристалл 2003» впервые с начала первенства возглавили турнирную таблицу. На втором месте расположился хабаровский «Амур ДВ», а несменяемый лидер турнирной таблицы – команда «Адмирал» – занимает теперь третью строчку.

На этом борьба за статус победителя для команд не окончена, хоккеисты продолжат соревноваться в январе следующего года. Так, очередная серия игр в рамках первенства ДФО по хоккею среди юношей до 17 лет у команды «Кристалл 2003» состоится с 17 по 19 января в Благовещенске. Сахалинским спортсменам предстоит сразиться с хозяевами льда – командой «Форвард».