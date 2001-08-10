Сильнейших игроков в настольный теннис определили на Сахалине

Областной турнир «TOP-12» в настольный теннис состоялся в Южно-Сахалинске. Ежегодно он собирает сильнейших игроков региона. В это раз ракетки в руки взяли 12 спортсменов из Холмска, Долинска и областного центра, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное минспорта.

- Это топовые игроки в рейтинг-листе. Они зарабатывают баллы на протяжении нескольких лет. В конце года подводятся итоги, и мы определяем 12 сильнейших спортсменов. Они играют по круговой системе, каждый с каждым. Это довольно изматывающий турнир, - отметила главный судья соревнования Людмила Бондарь.

Каждый игрок провел 11 встреч. По итогам игр первое место занял Иван Леонов из Долинска. Второе место у Андрея Кребс, также представляющего Долинск. Бронзу завоевал Владимир Богачев из Южно-Сахалинска.

Эта тройка выступит в составе команды от Сахалинской области на чемпионате ДФО. Оно состоится в январе в Якутске.