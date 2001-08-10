Сильнейших игроков в настольный теннис определили на Сахалине
Областной турнир «TOP-12» в настольный теннис состоялся в Южно-Сахалинске. Ежегодно он собирает сильнейших игроков региона. В это раз ракетки в руки взяли 12 спортсменов из Холмска, Долинска и областного центра, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное минспорта.
- Это топовые игроки в рейтинг-листе. Они зарабатывают баллы на протяжении нескольких лет. В конце года подводятся итоги, и мы определяем 12 сильнейших спортсменов. Они играют по круговой системе, каждый с каждым. Это довольно изматывающий турнир, - отметила главный судья соревнования Людмила Бондарь.
Каждый игрок провел 11 встреч. По итогам игр первое место занял Иван Леонов из Долинска. Второе место у Андрея Кребс, также представляющего Долинск. Бронзу завоевал Владимир Богачев из Южно-Сахалинска.
Эта тройка выступит в составе команды от Сахалинской области на чемпионате ДФО. Оно состоится в январе в Якутске.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:30 10 Декабря Жители Сахалинской области могут взять ипотеку под 2%
- 16:00 10 Декабря Южносахалинца обокрала проститутка из Казахстана
13:30 12 Декабря Сахалинские дошкольники приняли участие в фестивале ГТО
- 14:00 12 Декабря Движение автомобилей ограничат из-за открытия елки в Южно-Сахалинске
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
Выбор редакции
- 15:40 Вчера Островные победители грантов Росмолодежи начали воплощать свои проекты в жизнь
- 11:11 13 Декабря В День Конституции юные граждане России - южнокурильчане получили паспорта
- 17:18 12 Декабря Снежный циклон бушует на территории Поронайского района
- 16:00 10 Декабря Южносахалинца обокрала проститутка из Казахстана
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?