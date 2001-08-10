Больше 160 футболистов примут участие в турнире «Сахалинская зима»
Третий дальневосточный турнир по футболу «Сахалинская зима» пройдёт в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.
С 18 по 22 декабря на базе спортивного комплекса «Олимпия парк» соберутся представители Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска, Долинска и Южно-Сахалинска. Спортсмены из этих городов разыграют медали турнира. В соревнованиях примут участие юноши 2008-2009 годов рождения.
- Каждая команда сыграет девять матчей за пять игровых дней. Соревноваться в таком плотном турнирном графике - непростая задача. Турнир пройдёт по круговой системе. Длительность каждого матча – два тайма по 20 минут. Согласно регламенту, в состав команды входит шесть полевых игроков и вратарь, - рассказывает главный судья соревнований Илья Веднёв.
Открытие турнира и первые матчи состоятся 18 декабря в 14:00. Турнирные встречи будут проходить ежедневно с 19 по 21 декабря с 10:00 до 15:00. Итоги подведут 22 декабря в 13:30 в «Олимпии парк».
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